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Жена Саакашвили отреагировала на видео с его новой девушкой

Анна Назайкина
11:49 06.10.2021
Накануне подруга находящегося под стражей экс-президента Грузии навестила его в Руставской тюрьме.
Жена Саакашвили отреагировала на видео с его новой девушкой
© Фото: Facebook, lisayasko.ukraine
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Жена экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Рулофс прокомментировала опубликованное в соцсетях видео с новой девушкой политика Елизаветой Ясько.

В пятницу, 1 октября, на странице депутата Верховной Рады Украины Ясько в Facebook появилась запись, на которой она и Саакашвили заявляют, что они вместе, влюблены друг в друга и «начинают новую жизнь». Отмечалось, что видео было снято до отъезда политика в Грузию.

«Многие сбитые с толку друзья и товарищи спрашивают меня о моей личной жизни. Не скрою от вас, что содержание видео, сделанного в пятницу вечером, было для меня неожиданным, а форма - совершенно неприемлемой. Несмотря на свои личные эмоции, я сохраняю спокойствие», - написала бывшая первая леди Грузии в Facebook.

Накануне подруга находящегося под стражей Михаила Саакашвили Елизавета Ясько навестила политика в тюрьме. После свидания с ним девушка потребовала скорейшего освобождения заключенного политика.

Напомним, что Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. До этого в социальных сетях политик сам анонсировал свое возвращение на родину, где против него возбуждено несколько уголовных дел.

Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили будет отбывать за решеткой весь положенный ему срок. На данный момент экс-президента осудили на шесть лет. Разбирательства по уголовным делам еще идут, поэтому срок заключения может возрасти, добавил он.

Адвокат Саакашвили показал текст его письма, написанного в Руставской тюрьме. Политик призвал сторонников бороться во втором туре голосования и сопротивляться властям.

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