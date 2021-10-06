В Евросоюзе призвали расследовать причины рекордного скачка цен на газ

Страны Евросоюза призвали выяснить причины рекордного повышения цен на газ.

Совместное заявление министров экономики и финансов Франции, Испании, Чехии, Румынии и Греции было опубликовано на сайте Министерства экономики Франции.

«Функционирование европейского рынка газа необходимо расследовать, чтобы понять, почему текущие газовые контракты оказались недостаточны», - говорится в документе.

Представители пяти стран ЕС также хотят установить общие правила в вопросе объемов запасов газа для смягчения скачков цен, а также повысить координацию при закупках.

Эксперты заявили о необходимости провести реформу европейского рынка электроэнергии для улучшения взаимосвязи между стоимостью выработки электричества и его конечной ценой для потребителей.

Накануне сообщалось, что цены на газ в Европе вновь обновили исторический рекорд. Стоимость «голубого топлива» с началом торгов на Лондонской бирже ICE составила 1 230 долларов за тысячу кубометров, ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах - 1 228,8 доллара за тысячу кубометров.