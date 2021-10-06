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Авиация приостановила поиски пропавших при крушении судна в Белом море

Анна Касаткина
00:08 06.10.2021
Вертолет Ми-8 продолжит поиски с рассветом в среду, 6 октября.
Авиация приостановила поиски пропавших при крушении судна в Белом море
© Фото: Павел Львов РИА Новости
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Поиски пропавших при крушении судна в Белом море приостановлены из-за наступления темноты. Спасатели продолжат их на суше, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Мурманской области.

К поискам привлекался вертолет Ми-8 Архангельской региональной поисково-спасательной базы, он работал на малых высотах. Идут поиски трех мужчин с потерпевшего крушения судна, один человек был спасен, один - скончался в машине скорой помощи.

«На данный момент работа авиации завершена в связи с наступлением темного времени суток. На месте организована работа по обследованию береговой черты», - говорится в сообщении.

В поисках участвуют спасатели поисково-спасательного отряда города Кандалакши, специалисты госинспекции по маломерным судам, представители администрации, волонтеры. На место также прибыли водолазы, однако из-за шторма они не смогли выйти в море.

По данным РИА Новости, поиски продолжатся с рассветом в среду, 6 октября.

Маломерное судно «Фаворит», принадлежащее местном предпринимателю, затонуло в акватории Белого моря днем во вторник. На борту судна находилось пять человек.

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