МВД не поддержало идею ужесточить правила для водителей

Предложение Союза операторов техосмотра внести поправки в ПДД, включив диагностическую карту в перечень документов, которые водитель обязан иметь с собой и передавать полицейским для проверки, в МВД России назвали нецелесообразным. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В полиции считают, что в требовании для автолюбителей иметь при себе диагностическую карту нет необходимости, поскольку указанные в документе сведения есть в «информационных ресурсах, поэтому инспектор ГИБДД может проверить их онлайн».

С 22 августа вступил в силу закон «О безопасности дорожного движения», который освободил водителей от обязательного прохождения техосмотра для получения страхового полиса ОСАГО.

Идею ввести штраф за отсутствие ТО с 1 октября в МВД также не поддержали. Действующим кодексом с 1 марта 2022 года вводится штраф 2 000 рублей за зафиксированное камерой движение на машине без полиса.

Ранее Министерство внутренних дел предложило ввести дополнительные послабления по техосмотру. В ведомстве предложили отказаться от замеров уровня загрязняющих веществ в выхлопе, а также более снисходительно относиться к трещинам на лобовых стеклах.