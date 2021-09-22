В МВД предложили внести дополнительные упрощения в процедуру техосмотра

В России могут ввести дополнительные послабления в процедуру прохождения техосмотра для транспортных средств, подлежащих обязательной диагностике: такси, грузовиков и автобусов.

В ведомстве предложили отказаться от замеров уровня загрязняющих веществ в выхлопе, а также более снисходительно относиться к трещинам на лобовых стеклах. Послабления могут коснуться также процедуры проверки дверных замков, систем обогрева, регулировки сидений и обдува стекол, сообщает «Коммерсантъ».

Закон об отмене обязательного технического осмотра для оформления полиса ОСАГО вступил в силу в конце августа. Как ранее указали в Центробанке РФ, подобная мера поможет упростить процедуру обязательного автострахования, что сделает ОСАГО доступнее для граждан. Кроме того, в соответствии с новыми нормами, изменение или расторжение договора ОСАГО теперь возможно будет проводить дистанционно, в частности с возвратом части средств.