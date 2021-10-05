Стоимость газа в Европе обновила рекорд

Цены на газ в Европе снова обновили исторический рекорд. Стоимость «голубого топлива» с началом торгов на Лондонской бирже ICE составила 1 230 долларов за тысячу кубометров, ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах - 1 228,8 доллара за тысячу кубометров.

Накануне также был зафиксирован очередной рекорд: ноябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах в ходе торгов достигал отметки 1 200,36 доллара за тысячу кубометров.

В Европе в этом году цены на газ практически каждый день бьют новые рекорды. Как ранее отмечал председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер, причинами повышения стоимости «голубого топлива» являются отставание в закачке газа в ПХГ Европы и растущий спрос на газ.

В понедельник, 4 октября, «Газпром» начал заполнение газом первой нитки магистрального трубопровода «Северный поток - 2». Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются.