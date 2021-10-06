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Метеоролог назвала последствия рекордно высокого давления в Москве

Светлана Иванова
10:15 06.10.2021
Негативного воздействия на здоровье людей из-за погодных условий не ожидается, считает специалист Гидрометцентра РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Москвичам не стоит опасаться рекордно высокого атмосферного давления в городе, которое установилось в регионе. Никаких негативных последствий для здоровья из-за погодных условий не ожидается. Об этом «Звезде» рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Она подчеркнула, что человек больше реагирует на резкие изменения погоды, в том числе падение и рост атмосферного давления, тогда как постепенное повышение показателей не обладает негативным влиянием.

«Акцентироваться на том, что это так сильно неблагоприятно, наверное, нет смысла, погоду мы все равно воспринимаем в комплексе, и человек больше реагирует на резкие изменения погоды, падения и рост его», - заявила эксперт.

Она добавила, что нормальным атмосферным давлением считается значение около 747 миллиметров ртутного столба. В среду, 6 октября, в городе ожидается повышение до 769 миллиметров ртутного столба. Затем показатели начнут медленно снижаться.

«Сейчас у нас антициклон, очень высокий, обширный и перемещается медленно, поэтому обуславливает в течение нескольких дней очень высокое давление. В среду, по прогнозам, 769 миллиметров, это пик, наверное, уже в ночь давление будет медленно, но падать. И падать плавно будет», - пояснила Макарова.

По словам специалиста, неблагоприятными явлениями, установившимися сейчас в регионе, можно считать застой воздушных масс.

Из-за ослабленного вертикального перемешивания в приземном слое рассеивание вредных примесей, которые в основном собираются за счет автомобильного транспорта, также будет затруднено, резюмировала эксперт.

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