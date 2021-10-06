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В Москве зафиксировали очередной рекорд атмосферного давления

Виктория Ивашечкина
09:37 06.10.2021
В среду утром в столице барометр показал значение 768,1 миллиметра ртутного столба.
В Москве зафиксировали очередной рекорд атмосферного давления
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала, что в среду утром, 6 октября, в Москве был установлен новый рекорд атмосферного давления. Это уже пятый рекорд подряд.

«Случился рекорд атмосферного давления, барометр показал 768,1 миллиметра ртутного столба, предыдущее значение 766,6 наблюдалось 6 октября 2014 года», - отметила Волосюк, передает РИА Новости.

Несколькими днями ранее синоптики сообщили, что в столице с воскресенья, 3 октября, атмосферное давление будет расти каждый день и достигнет пика 6-7-го числа.

Накануне был установлен четвертый рекорд по атмосферному давлению. Атмосферное давление в городе достигло 766 миллиметров ртутного столба, что на 18-20 единиц выше нормы.

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