Метеозависимым людям рассказали, как пережить «барическую гору»

В ближайшие дни в Центральной России ожидается золотая осень на фоне высокого атмосферного давления. О том, как метеочувствительным жителям региона следует готовиться к «барической горе», объяснила в беседе с радио Sputnik врач общей практики Лариса Алексеева.

«Нужно готовиться, принимать адаптогены и спокойно наслаждаться последними солнечными деньками. А у некоторых, наоборот, давление падает, им даже хуже приходится в это время. Им помогут кофе и специальные сосудистые препараты», - посоветовала специалист.

Ранее сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков предупредил, что в понедельник и вторник начавшейся недели (4 и 5 октября) ожидаются рекорды атмосферного давления. Специалист отмечал, что речь идет о показателях в 764-766 миллиметров ртутного столба.