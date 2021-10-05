Специалист предупредил о росте числа глобальных сбоев в Сети наподобие Facebook

Сбой сервисов, принадлежащих Facebook, включая одноименную соцсеть, Instagram и мессенджер WhatsApp, — стал одним из самых масштабных за последнее время и вызвал эффект домино. Об этом «Звезде» заявил специалист по цифровой безопасности Владимир Калугин. Он отметил, что из-за технических проблем в Facebook увеличилась нагрузка на Telegram, YouTube и другие социальные сети.

Точные причины неполадок пока неизвестны, но наиболее вероятно, что сбой произошел из-за удаления DNS-записей, связанных с сервисами Facebook, из глобальных таблиц маршрутизации, предположил эксперт.

«Служба DNS представляет собой аналог адресной книги в Интернете, в которой IP-адреса сопоставляются с доменными именами. Если провести аналогию с городом, то дом есть, но его стерли с карты, и теперь никто не может его найти», - пояснил специалист.

Он добавил, что в этом году уже происходил крупный технический сбой. Так, летом из-за неполадок у одного из крупнейших CDN-провайдеров Fastly была нарушена работа многих зарубежных ресурсов, включая Reddit, Twitch, Spotify, Amazon, сайты ведущих мировые СМИ и даже некоторые правительственные сайты.

Подобные сбои, когда неполадки на стороне одной крупной интернет-компании приводят к проблемам по всему Интернету, скорее всего, будут происходить и дальше, поскольку усиливается тренд на централизацию мощностей у основных игроков, резюмировал эксперт.