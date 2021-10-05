Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Специалист предупредил о росте числа глобальных сбоев в Сети наподобие Facebook

Светлана Иванова
09:51 05.10.2021
Точные причины неполадок пока неизвестны, но наиболее вероятно, что сбой произошел из-за удаления DNS-записей, связанных с сервисами Facebook, из глобальных таблиц маршрутизации, предположил эксперт.
Специалист предупредил о росте числа глобальных сбоев в Сети наподобие Facebook
© Фото: Pavlo Gonchar, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Сбой сервисов, принадлежащих Facebook, включая одноименную соцсеть, Instagram и мессенджер WhatsApp, —  стал одним из самых масштабных за последнее время и вызвал эффект домино. Об этом «Звезде» заявил специалист по цифровой безопасности Владимир Калугин. Он отметил, что из-за технических проблем в Facebook увеличилась нагрузка на Telegram, YouTube и другие социальные сети.

Точные причины неполадок пока неизвестны, но наиболее вероятно, что сбой произошел из-за удаления DNS-записей, связанных с сервисами Facebook, из глобальных таблиц маршрутизации, предположил эксперт.

«Служба DNS представляет собой аналог адресной книги в Интернете, в которой IP-адреса сопоставляются с доменными именами. Если провести аналогию с городом, то дом есть, но его стерли с карты, и теперь никто не может его найти», - пояснил специалист.

Он добавил, что в этом году уже происходил крупный технический сбой. Так, летом из-за неполадок у одного из крупнейших CDN-провайдеров Fastly была нарушена работа многих зарубежных ресурсов, включая Reddit, Twitch, Spotify, Amazon, сайты ведущих мировые СМИ и даже некоторые правительственные сайты. 

Подобные сбои, когда неполадки на стороне одной крупной интернет-компании приводят к проблемам по всему Интернету, скорее всего, будут происходить и дальше, поскольку усиливается тренд на централизацию мощностей у основных игроков, резюмировал эксперт.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.