Массовый сбой произошел в работе WhatsApp, Facebook и Instagram

В работе социальной сети Instagram и мессенджера WhatsАpр произошел сбой. Об этом говорится в сообщении, опубликованном сервисом Downdetector, отслеживающим сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

По данным портала, многие пользователи WhatsApp испытывают проблемы с загрузкой приложения и подключением к серверу. В это же время свыше 50% пользователей Instagram не могут запустить приложение. Не работает также сайт социальной сети Facebook.

Сбои в работе вышеупомянутых сервисов происходят не впервые. В ходе некоторых из них более 70% пользователей по всему миру теряли доступ к функционалу приложений и веб-версий.