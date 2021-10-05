Тонкая Всемирная паутина: как глобальный интернет-сбой сказался на работе десятков соцсетей

Мир восстанавливается после глобального сбоя интернет-сервисов. WhatsApp уже работает на полную мощность - об этом заявили представители. Facebook, Messenger, YouTube и другие тоже активны, но есть ли какие-то ограничения в их работе, неизвестно. Так или иначе этот сбой коснулся почти каждого второго человека на Земле. Марк Цукерберг официально принес извинения за произошедшее.

Глобальный сбой в популярных соцсетях вызвал шок у поколения «зумеров» и заставил всерьез понервничать все интернет-сообщество. Десятки соцсетей на 7 часов прекратили свою работу.

Интернет, как сообщающиеся сосуды, моментально отреагировал на сдвиг равновесия. Весь поток пользователей побежал в работающие мессенджеры - самым популярным из которых оказался Telegram. Что сразу же вдохновило создателей многочисленных мемов.

Вслед за топовыми соцсетями стала поступать информация о проблемах в работе интернет-провайдеров и сотовых операторов. Сообщили о сбоях в своих оналайн-сервисов американские авиакомпании и Bank of America. На одном хакерском форуме появилось сообщение о продаже персональных данных полутора миллиардов пользователей Facebook. Сразу же рухнули акции компании. Руководитель Марк Цукерберг в раз потерял почти семь миллиардов долларов.

В официальном заявлении говорится о внутреннем сбое. Он вызван «неудачными изменениями в конфигурации основных роутеров, отвечающих за координацию сетевого трафика между центрами данных». Что стоит за этой формулировкой, объясняют IT-эксперты. По их словам, виной всему послужила внутренняя ошибка в системе доменных имен.

Во всех причинах случившегося еще предстоит разобраться. Но всем уже без лишних слов понятно, насколько тонкой оказывается на самом деле глобальная паутина. В след за Facebook по принципу домино стали обваливаться такие сервисы как Netflix и Zoom и Tinder.

Массовый сбой в работе социальных сетей и мессенджера произошел во второй половине дня в понедельник, 4 октября.

Оперативно оценить масштабы проблемы сотрудники Facebook не смогли, потому что не могли попасть в свои офисы из-за неработающих пропусков.