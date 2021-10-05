Цукерберг извинился за сбой в работе Facebook

Основатель Facebook Марк Цукерберг извинился перед пользователями за сбой в работе соцсетей. Миллиардер отметил, что Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger снова доступны.

«Приношу извинения за сегодняшний сбой. Я знаю, как сильно вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с близкими вам людьми», - написал он в Facebook.

Днем, 4 октября, в разных странах мира в работе Instagram, Facebook, WhatsАpр, а также российских сервисов, включая «ВКонтакте», произошел серьезный сбой. Для Facebook он стал крупнейшим за все годы существования соцсети, сообщили в сервисе Downdetector.

Из-за произошедших неполадок Цукерберг потерял 6,6 миллиарда долларов. По итогам дня он опустился на шестое место в списке миллиардеров.