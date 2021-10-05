Кардиолог назвала три самых вредных продукта в любом возрасте

Для того, чтобы снизить риск сердечных заболеваний, важно не только вести здоровый образ жизни, но корректировать питание, независимо от возраста. Об этом в интервью рассказала заведующая кардиологическим отделением №4 Боткинской больницы Елена Алешкович.

По ее словам, необходимо снизить употребление жирного мяса, заменив его продуктами с низким содержанием холестерина. К такой пище относится индейка, кролик, курица и рыба. Кроме того, важно сократить количество потребляемого сахара и соли, отметила врач.

«Исследования показали, что риск инфаркта миокарда снижается пропорционально снижению потребления соли», – сказала Алешкович.

Особенно, по мнению специалиста, следует опасаться готовых продуктов, которые чаще всего содержат «скрытые» соль и сахар. Стоит также воздерживаться от употребления полуфабрикатов, сладких напитков и жирного мяса, пишет KP.Ru.

Врач также предупредила, что риск развития сердечных недугов возрастает при неправильном питании и снижении физической активности, а также употреблении алкоголя, курении, артериальной гипертонии, нарушении углеводного или липидного обмена, нарушении функции почек и атеросклерозе.