Ученые обнаружили неожиданные последствия гипертонии

Пожилые люди с диагнозом гипертония имеют меньший размер мозга, также у них больше вероятность развития деменции. Более того, чем раньше установилось высокое давление, тем выше риск появления дегенеративных изменений головного мозга.

К такому выводу пришли ученые из Австралии и Китая во главе с профессором Мингуан Хэ (Mingguang He) из Мельбурнского университета. Результаты научной работы опубликованы в журнале Американской кардиологической ассоциации Hypertension.

Ученые обнаружили связь между высоким кровяным давлением, диагностированным в раннем возрасте, и изменениями в структуре мозга, приводящими к росту риска старческой деменции.

Авторы научной работы опирались на данные Британского биобанка.

Оказалось, что у людей с высоким артериальным давлением, диагностированным до 55 лет, мозг был меньше, чем у людей с нормальными показателями. Чем раньше диагностировали гипертонию, тем значительнее было это уменьшение.

В частности, риск развития сосудистой деменции был на 45% выше у тех, у кого высокое кровяное давление стало наблюдаться в возрасте от 45 до 54 лет, и на 69% выше у тех, кто столкнулся с диагнозом гипертония в возрасте от 35 до 44 лет.