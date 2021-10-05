Метеорологи ООН предрекли миру глобальный водный кризис

Человечеству грозит серьезный водный кризис. С таким прогнозом выступили эксперты Всемирной метеорологической организации (ВМО) Организации Объединенных Наций. Соответствующий доклад опубликован на ее официальном сайте. По данным ученых, из-за глобального потепления и неправильного распределения ресурсов, засухи и наводнения наносят все больший ущерб человечеству.

По данным представителей ВМО, уже через несколько лет большинство людей на планете могут столкнуться с дефицитом питьевой воды. К 2050 году таких может быть до 5 миллиардов человек. В 2018 году подобные трудности испытывали уже свыше 3,5 миллиардов жителей Земли.

«На данный момент 107 государств испытывают проблемы с водной безопасностью и не смогут их решить к 2030 году. Около 60% национальных метеорологических и гидрологических служб не имеют необходимого потенциала для успешного преодоления климатического кризиса», - говорится в докладе исследователей.

И если где-то воды будет катастрофически не хватать, то в отдельных регионах ее уже в избытке, говорят исследователи. Так, аномальные ливни в Азии привели к разрушительным наводнениям в Японии и Китае. Сотни европейцев погибли от разгула стихии минувшим летом, добавил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

Для предотвращения катастрофы планетарного масштаба экологи призывают уже сейчас заняться модернизацией системы управления водными ресурсами.