Наводнения, смерчи и отключение электричества: стихия нанесла мощный удар по югу России

Дождь с грозой, град, сильный ветер и даже смерчи - такие ненастные выходные прогнозируют жителям Кубани. Этим утром в районе Сочи уже прошли так называемые залповые ливни. В итоге реки вышли из берегов, вода подтопила поселки, дороги, в том числе федеральную трассу Джубга-Сочи.

Залповый ливень затопил пригород Сочи буквально за считанные часы. Мелкие речки вышли из берегов. Уровень воды поднялся больше чем на метр. Течением размыло набережные и дороги, были подтоплены подвалы домов и магазины. Машины оказались в воде по лобовое стекло. Автомобилистам пришлось в буквальном смысле вслепую плыть на «аварийках».

Синоптики и МЧС предупреждают: погода только ухудшится. Федеральную трассу на участке Джубга-Сочи в районе поселка Вардане пришлось перекрыть.

Сильные дожди с грозами и градом, шквалистый ветер до 22 метров в секунду: в течении ближайших суток в Сочи объявлено штормовое предупреждение. Есть угроза формирования смерчей на побережье и селей в горах. Из-за непогоды затоплены десятки частных домов и участков. Гонки этапов чемпионатов «Формулы 1» и «Формулы 2» пришлось перенести.

Последствия стихии сейчас устраняют и в Дагестане. Туда направлены рабочие группы и бригады спасателей. Селевыми потоками разрушено как минимум 17 дорог. Несколько поселков оказались отрезаны от большой земли. Ливни спровоцировали не только сели, но и камнепады.

«По районам республики произошло массовое отключение энергоснабжения. Подверглись разрушениям автодороги местного и республиканского значения», - объяснил начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Дагестану Сулейман Рамазанов.

Кое где вода подступилась под самые окна жилых домов. В одном из сел в течении часа рекой смыло двухэтажный дом. В зоне бедствия сейчас находится около 60 тысяч человек. По прогнозам синоптиков, осадки прекратятся только в начале следующей недели.