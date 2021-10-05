Сбой в работе Facebook стал крупнейшим за 17 лет

Сбой в работе Facebook стал крупнейшим за все годы работы. Социальная сеть была недоступна около семи часов.

«Более 10,6 миллиона сообщений о проблемах со всего мира», - говорится в Twitter сервиса Downdetector.

Массовый сбой в работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsАpр произошел в понедельник, 4 октября. Точные причины произошедшего пока неясны. Как рассказал «Звезде» эксперт инжинирингового центра Игорь Бедеров, вероятно, оказалась неисправна система информации о доменах DNS.

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг потерял 6,6 миллиарда долларов из-за сбоев в работе социальной сети, а также сервисов Instagram и WhatsApp. По итогам дня он опустился на шестое место в списке миллиардеров.