Спасшаяся с затонувшего в Белом море судна женщина умерла от переохлаждения

Женщина, спасшаяся с судна «Фаворит», затонувшего в Кандалакшском заливе Белого моря, умерла по пути в больницу. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Трое без вести пропавших, один мужчина живой, и одна женщина умерла в скорой», - приводит агентство сообщение ведомства.

Источник в экстренных службах рассказал ТАСС, что пассажирка умерла от переохлаждения.

Ранее в МЧС сообщили, что в Белом море терпит бедствие маломерное частное судно «Фаворит». Инцидент произошел в прибрежной зоне. По данным Росморречфлота, для оказания помощи экипажу и пассажирам судна была заказана авиация.

Позже в экстренных службах рассказали, что «Фаворит» затонул. Согласно предварительной информации, всего на его борту находились пять человек.