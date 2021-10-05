После крушения судна «Фаворит» в Белом море могли спастись несколько человек

Людей маломерного судна «Фаворит», затонувшего в Белом море, предположительно, подобрало другое судно. Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. При этом пока нет данных о том, сколько человек удалось спасти.

«К берегу следует другое маломерное судно со спасшимися с «Фаворита» людьми. Сколько спаслось, непонятно», - заявили в пресс-службе.

В район, откуда подал сигналы бедствия «Фаворит», летит вертолет летного спасательного отряда Архангельска, потому что погодные условия не позволяют выходить туда по воде.

Ранее в Белом море затонуло маломерное частное судно «Фаворит». Инцидент произошел в прибрежной зоне. Согласно предварительной информации, всего на борту находились пять человек.