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Частное судно затонуло в Белом море

Роман Захаров
16:02 05.10.2021
Находившиеся на борту люди спасаются самостоятельно.
Частное судно затонуло в Белом море
© Фото: Konstantin Mikhailov, RussianLook, globallookpress
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Люди, находившиеся на борту частного судна «Фаворит», потерпевшего крушение в Белом море, успели пересесть на плот и вынуждены спасаться самостоятельно. Об этом «Звезде» рассказал источник в экстренных службах.

«До них никто не добрался до сих пор. Судно уже затонуло. Люди успели пересесть на плот и спасаются самостоятельно. Добираются до берега. Владельцем судна является местный предприниматель. То есть в настоящее время люди двигаются на плоту к берегу Кашкаранцев. Им повезло - идет прилив. На месте их ожидают люди с маяка (там маяк еще есть), скорая помощь и представители администрации Терского района», - рассказал «Звезде» знакомый с ситуацией собеседник.  

Ранее в МЧС сообщили, что в Белом море терпит бедствие маломерное частное судно «Фаворит». Инцидент произошел в прибрежной зоне. По данным Росморречфлота, для оказания помощи экипажу и пассажирам судна была заказана авиация. Согласно предварительной информации, всего на борту «Фаворита» находились пять человек.

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