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Шельфовые ледники Антарктиды оказались под угрозой обрушения

Светлана Иванова
17:28 08.04.2021
Более трети площади шельфовых ледников Антарктики могут обрушиться при повышении глобальных температур, что приведет к катастрофическому повышению уровня моря, считают британские климатологи.
Шельфовые ледники Антарктиды оказались под угрозой обрушения
© Фото: David Mark, Pixabay
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Рост глобальных температур на четыре градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем может привести к обрушению в море более трети площади шельфовых ледников Антарктики. К таким выводам пришли ученые из Редингского университета. Результаты работы опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.

В частности, с угрозой дестабилизации столкнутся 34 процента всех шельфовых ледников материка, в том числе 67 шельфовых ледников Антарктического полуострова. Ледник Ларсен С подвергнется самому высокому риску, уверили авторы работы. Географическое положение ледников Шеклтона, Пайн-Айленд и Уилкинса также вносит их в группу риска.

Катастрофическое увеличение уровня моря возможно предупредить в том случает, если повышение температуры останется в пределах целевого показателя Парижского соглашения  и составит два градуса. Тогда подверженная риску площадь обрушения будет в два раза меньше.

В ходе исследования климатологи построили прогнозную модель. Ученые использовали современные методы моделирование регионального климата, отслеживая влияние скорости таяния и стока воды на сохранность шельфовых ледников, которые окружают Антарктиду.

Климатологи напомнили, что при таянии на поверхности шельфовых ледником постоянно собирается вода, что чревато их обрушением. В свою очередь, они являются буферами, которые не дают воде свободно течь с суши в океан и защищают от повышения уровня моря.

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