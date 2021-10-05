Голикова заявила о кратном росте заболеваемости коронавирусом среди детей

В России кратно возросла заболеваемость коронавирусом среди детей. Такое заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова.

«Кратно, к сожалению, по сравнению с прошлым годом у нас возросла заболеваемость среди детского населения, связанная в основном с заболеваемостью в семьях, несвоевременным обращении к врачам и самолечением родителей. К сожалению, эти факты имеют место быть», - объяснила она во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Несколькими днями ранее Голикова заявила, что в стране не будет вводиться локдаун из-за ситуации с распространением COVID-19.

Как рассказал в конце сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин, с наступлением осени в российских больницах общее число госпитализированных с инфекционными заболеваниями выросло на четверть. По его словам, на фоне роста заболеваемости в стране будет увеличен коечный фонд.