Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Голикова заявила о кратном росте заболеваемости коронавирусом среди детей

Роман Захаров
17:23 05.10.2021
Вице-премьер РФ также назвала причины роста заболеваемости COVID-19 среди несовершеннолетних.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Jens Büttner, dpa, globallookpress
Читайте нас на:

В России кратно возросла заболеваемость коронавирусом среди детей. Такое заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова.

«Кратно, к сожалению, по сравнению с прошлым годом у нас возросла заболеваемость среди детского населения, связанная в основном с заболеваемостью в семьях, несвоевременным обращении к врачам и самолечением родителей. К сожалению, эти факты имеют место быть», - объяснила она во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Несколькими днями ранее Голикова заявила, что в стране не будет вводиться локдаун из-за ситуации с распространением COVID-19.

Как рассказал в конце сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин, с наступлением осени в российских больницах общее число госпитализированных с инфекционными заболеваниями выросло на четверть. По его словам, на фоне роста заболеваемости в стране будет увеличен коечный фонд. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:46 В стране и мире
СК подготовил материалы для экстрадиции бизнесмена Исмаилова из Черногории
15:26 В стране и мире
Видео
Корабль с киноэкипажем состыковался с МКС
16:39 В стране и мире
После крушения судна «Фаворит» в Белом море могли спастись несколько человек
14:04 Спорт
Видео
Раскрыты подробности хода судебного разбирательства тренера Хохлова с Facebook
14:01 В стране и мире
Видео
Кадры задержания Саакашвили распространились в соцсетях
Популярное
Мясников рассказал о «суперраспространителях» коронавируса
В Кремле назвали ситуацию вокруг Саакашвили театром абсурда
Видео
Кадры задержания Саакашвили распространились в соцсетях
Человечеству предрекли глобальный кризис грядущей зимой
СМИ сообщили об ухудшении состояния больной коронавирусом Гузеевой
Видео
Опубликованы кадры пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подлодки
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.