Голикова заверила, что в России не будут объявлять локдаун из-за COVID-19

Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в стране не будет вводиться локдаун из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

«Локдаун объявлять не будем», - сказала политик РИА Новости.

Голикова также подчеркнула, что в стране имеется достаточно вакцины от COVID-19. По словам вице-премьера, в субъектах РФ есть запас на месяц и больше.

«Можно прививаться», - резюмировала политик, отвечая на вопрос о достаточности препаратов для вакцинации от коронавируса для достижения коллективного иммунитета.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал ситуацию с коронавирусом в России напряженной.

С наступлением осени в больницах общее число госпитализированных с заражением инфекцией выросло на четверть, указал министр. Он добавил, что на фоне роста заболеваемости в стране увеличат коечный фонд.