Мишустин сообщил о росте на 25% числа госпитализированных с COVID-19

Ситуацию с коронавирусом в России в данный момент можно оценить как напряженную. С наступлением осени в больницах общее число госпитализированных с заражением инфекцией выросло на четверть. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19.

«Ситуация с распространением коронавируса в нашей стране напряженная, растет число заболевших. Ежедневно выявляют свыше 20 тысяч новых случаев. За последние две недели число пациентов с ковидом, которые находятся в больницах, выросло более чем на 25%», - отметил премьер.

На фоне роста заболеваемости в стране увеличат коечный фонд. По словам Мишустина, развернуто более 217 тысяч коек.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что Кремль следит за повышением числа зараженных. По его словам, ситуация требует от правительства особого внимания и «мобилизации».