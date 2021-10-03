Премьер Грузии назвал условия возвращения Саакашвили на Украину

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Михаил Саакашвили может вернуться на Украину только после того, как проведет в тюрьме положенный ему срок. Экс-президенту страну грозит до девяти лет заключения.

При этом сам Саакашвили «настоятельно просит» вернуть его на Украину, отметил премьер.

«Мы говорим о человеке, который был президентом в течение девяти лет. Это катастрофа и оскорбление: человек по своему желанию отказался от гражданства нашей страны. Если он хочет вернуться на Украину, он сможет это сделать после того, как полностью отсидит срок и сможет идти куда захочет», - заявил Гарибашвили в интервью телеканалу «Имеди».

Саакашвили был задержан в Тбилиси, где укрывался на конспиративной квартире. История поисков политика напоминала сюжет голливудского боевика - он мог проникнуть на территорию Грузии, спрятавшись в вентиляции грузовика. Политик утверждает, что прибыл в страну, чтобы собраться со сторонниками.