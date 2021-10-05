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СК подготовил материалы для экстрадиции бизнесмена Исмаилова из Черногории

Анна Назайкина
16:46 05.10.2021
Российские следователи объявили его в международный розыск еще в 2017 году.
СК подготовил материалы для экстрадиции бизнесмена Исмаилова из Черногории
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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СК РФ завершил подготовку документов, необходимых для запроса об экстрадиции бизнесмена Тельмана Исмаилова из Черногории, мужчина обвиняется в ряде преступлений, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

«СК РФ на основании полученных данных о задержании в Черногории обвиняемого Тельмана Исмаилова направлены все необходимые материалы для подготовки запроса о его выдаче и дальнейшем уголовном преследовании указанного лица на территории нашего государства», - говорится в сообщении.

Тельмана Исмаилова задержали 1 октября в черногорской столице Подгородице по российскому ордеру на розыск.

Российские следователи объявили Исмаилова в международный розыск еще четыре года назад в связи с тем, что была установлена его причастность к убийству двух бизнесменов.

По данным следствия, по его заказу на Новорижском шоссе в Подмосковье расстреляли владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя одного из столичных автосервисов Юрия Брилева.

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