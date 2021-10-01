СМИ: в Черногории задержали бывшего директора Черкизовского рынка

По данным СМИ, бывший директор Черкизовского рынка Тельман Исмаилов, подозреваемый в организации убийства Юрия Брилева и Владимира Савкина, был задержан в Черногории. Об этом сообщает местное издание Vijesti.

«Азербайджанский миллионер Тельман Исмаилов был арестован в Подгорице на основании выданного Россией ордера», - предает издание слова источника.

В 2017 году Исмаилов был обвинен в организации убийств и незаконном обороте оружия. По данным следствия, по его заказу на Новорижском шоссе в Подмосковье расстреляли владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя одного из столичных автосервисов - Юрия Брилева.