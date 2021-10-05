ГП РФ готовит запрос в Черногорию о выдаче Тельмана Исмаилова

Генпрокуратура России готовит запрос в Черногорию о выдаче экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.

«Генеральной прокуратурой Российской Федерации осуществляется взаимодействие с компетентными органами Черногории в порядке, установленном международными договорами», - говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.

Исмаилов был задержан 1 октября в Черногории по российскому ордеру на розыск.

В 2017 году Тельмана Исмаилова обвинили в организации убийств и незаконном обороте оружия. Подозреваемый был объявлен в международный розыск в связи с тем, что скрылся от преследования правоохранительных органов.

Несколькими днями ранее стало известно, что СК РФ расследует дело по обвинению бизнесмена в организации двух убийств.