ГП РФ готовит запрос в Черногорию о выдаче Тельмана Исмаилова
Экс-владелец Черкизовского рынка был задержан 1 октября по российскому ордеру на розыск.
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Генпрокуратура России готовит запрос в Черногорию о выдаче экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
«Генеральной прокуратурой Российской Федерации осуществляется взаимодействие с компетентными органами Черногории в порядке, установленном международными договорами», - говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.
Исмаилов был задержан 1 октября в Черногории по российскому ордеру на розыск.
В 2017 году Тельмана Исмаилова обвинили в организации убийств и незаконном обороте оружия. Подозреваемый был объявлен в международный розыск в связи с тем, что скрылся от преследования правоохранительных органов.
Несколькими днями ранее стало известно, что СК РФ расследует дело по обвинению бизнесмена в организации двух убийств.