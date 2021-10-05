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Путин рассказал, как протекала болезнь у инфицированного COVID-19 из его окружения

Роман Захаров
16:41 05.10.2021
Президент России на совещании с правительством напомнил о важности ревакцинации.
Путин рассказал, как протекала болезнь у инфицированного COVID-19 из его окружения
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин сообщил, что человек из его близкого окружения, который ранее заразился COVID-19 и с которым контактировал глава государства, болел почти бессимптомно: у него была лишь температура в течение двух дней.

«Я общался с инфицированными людьми, заболевшими сотрудниками, слава богу, пронесло, что называется. Я не заболел, пока во всяком случае, и я надеюсь, что этого не случится, но я так понимаю, что "Спутник" сыграл свою роль», - рассказал Путин на совещании с членами правительства.

При этом российский лидер напомнил о важности ревакцинации.

«Нельзя пропустить этот момент, иначе ситуация может сложиться так, как в моем окружении. Своевременно не сделали очередную прививку - и результат», - объяснил Владимир Путин.

Также президент обратил внимание, что у всех людей из его окружения, которые заразились коронавирусом, болезнь протекала в легкой форме.

«Я общался целый день с человеком, который заболел. Он почувствовал, что заболел, только на следующий день. Бессимптомно болел, но все равно заболел. Правда, температура была небольшая - два дня, и все», - сообщил глава государства.

Напомним, Владимир Путин ушел на самоизоляцию 14 сентября из-за случаев заболевания коронавирусной инфекцией в его окружении.

Позже президент России провел встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в рамках которой обсудил с ним в том числе вакцинацию от коронавируса, и рекомендовал ему ревакцинироваться российским «Спутником V».

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