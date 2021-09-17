Песков заявил, что Путин чувствует себя хорошо
Напомним, 14 сентября президент России Владимир Путин ушел на самоизоляцию из-за случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией в его окружении.
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
Президент России Владимир Путин, находящийся на самоизоляции, чувствует себя хорошо. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Хорошо. Как обычно», - прокомментировал официальный представитель Кремля вопрос о состоянии главы государства.
Напомним, 14 сентября президент России ушел на самоизоляцию из-за случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией в его окружении. В Кремле сообщали, что президент останется в этом режиме еще как минимум неделю.