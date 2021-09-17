В стране и мире Песков заявил, что Путин чувствует себя хорошо Алена Миронова Напомним, 14 сентября президент России Владимир Путин ушел на самоизоляцию из-за случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией в его окружении. © Фото: Kremlin Pool, Global Look Press Читайте нас на: Президент России Владимир Путин, находящийся на самоизоляции, чувствует себя хорошо. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Хорошо. Как обычно», - прокомментировал официальный представитель Кремля вопрос о состоянии главы государства. Напомним, 14 сентября президент России ушел на самоизоляцию из-за случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией в его окружении. В Кремле сообщали, что президент останется в этом режиме еще как минимум неделю. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика