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Мишустин рассказал, как целый год преподавал школьникам информатику

Светлана Иванова
15:49 05.10.2021
Во вторник, 5 октября, учителя в России и по всему миру отмечают свой профессиональный праздник.
Мишустин рассказал, как целый год преподавал школьникам информатику
© Фото: МИД РФ
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Российский премьер-министр Михаил Мишустин на протяжении года преподавал информатику школьникам. Об этом рассказал глава правительства РФ в ходе церемонии вручения премий в области образования в День учителя. Политик подчеркнул, что его попросили помочь, потому что в небольшой школе не было учителя.

«Я преподавал информатику в течение года в одной из небольших школ. Меня очень попросили, поскольку там не было учителя. Я ездил достаточно далеко, на электричке, для того, чтобы помочь», - цитирует РИА Новости Мишустина.

Он добавил, что рассчитывал проработать учителем месяц-два, однако ученики просили их не бросать.

«Вот я их не бросил, довели до конца», - указал глава правительства.

Мишустин отметил, что никогда до этого момента не рассказывал о своем опыте работы в школе.

Во вторник, 5 октября, учителя в России и по всему миру отмечают свой профессиональный праздник.

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