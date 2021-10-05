Шойгу поздравил педагогов с Днем учителя

Министр обороны России Сергей Шойгу обратился к работникам образования и учителям в их профессиональный праздник. Глава ведомства отметил, это учитель – одна из самых важных профессий, которая требует полной самоотдачи.

«Ваши компетентность и требовательность, отзывчивость и душевная щедрость, умение увлечь личным примером помогают раскрывать способности учеников, воспитывать истинных патриотов нашего Отечества», - сказано в поздравлении министра обороны.

Шойгу обратился к коллективам образовательных организаций Минобороны. Министр подчеркнул, что благодаря их слаженной работе кадеты, курсанты, нахимовцы и суворовцы с неизменно высоким результатом показывают высокие результаты в учебе, а также регулярно завоевывают победы на конкурсах и олимпиадах.

«Наши совместные усилия помогут молодым людям вырасти достойными гражданами России - с высокими нравственными установками, потребностью самореализоваться и быть полезными своей стране», - говорится в обращении Шойгу.

День учителя отмечается в России пятого октября. Этот праздник также отмечается во многих странах бывшего Советского Союза. Дата связана с Всемирным днем учителей, установленным ЮНЕСКО в 1994 году.