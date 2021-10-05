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Российские военнослужащие поздравили учителей с профессиональным праздником в Таджикистане

Виктория Ивашечкина
06:20 05.10.2021
Артисты вокальной группы «Южный форпост» исполнили для педагогов известные вокальные композиции, посвященные труду учителя.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российские военнослужащие 201-ой военной базы, дислоцированной в Таджикистане, поздравили педагогов школы Минобороны РФ с Всемирным днем учителя, который ежегодно отмечается 5 октября.

На входе в школьный двор музыканты военного оркестра встречали учителей лирическими духовыми этюдами, а военнослужащие разведывательного батальона в боевой экипировке «Ратник» дарили педагогам цветы.

В качестве музыкального подарка артисты вокальной группы «Южный форпост» исполнили для педагогов известные вокальные композиции, посвященные труду учителя.

Также в этот день сотрудники военной полиции вместе с юнармейцами навестили ветерана труда Наталью Луневу - педагога, посвятившего 46 лет своей жизни обучению и воспитанию детей.

Всего в Таджикистане насчитывается около 80 педагогов, которые обучают более 1000 детей военнослужащих и гражданского персонала 201-й военной базы.

Ранее Министр обороны России Сергей Шойгу обратился к работникам образования и педагогам в их профессиональный праздник. Глава ведомства отметил, это учитель – одна из самых важных профессий, которая требует полной самоотдачи.

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