Российские военнослужащие поздравили учителей с профессиональным праздником в Таджикистане

Российские военнослужащие 201-ой военной базы, дислоцированной в Таджикистане, поздравили педагогов школы Минобороны РФ с Всемирным днем учителя, который ежегодно отмечается 5 октября.

На входе в школьный двор музыканты военного оркестра встречали учителей лирическими духовыми этюдами, а военнослужащие разведывательного батальона в боевой экипировке «Ратник» дарили педагогам цветы.

В качестве музыкального подарка артисты вокальной группы «Южный форпост» исполнили для педагогов известные вокальные композиции, посвященные труду учителя.

Также в этот день сотрудники военной полиции вместе с юнармейцами навестили ветерана труда Наталью Луневу - педагога, посвятившего 46 лет своей жизни обучению и воспитанию детей.

Всего в Таджикистане насчитывается около 80 педагогов, которые обучают более 1000 детей военнослужащих и гражданского персонала 201-й военной базы.



Ранее Министр обороны России Сергей Шойгу обратился к работникам образования и педагогам в их профессиональный праздник. Глава ведомства отметил, это учитель – одна из самых важных профессий, которая требует полной самоотдачи.