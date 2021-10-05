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«Союз МС-19» не смог в автоматическом режиме состыковаться с МКС

Роман Захаров
15:20 05.10.2021
Командир космического корабля перешел в режим ручного управления.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Роскосмос
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Корабль «Союз МС-19» не сможет пристыковаться к Международной космической станции в автоматическом режиме. Это следует из трансляции, которую ведет Роскосмос.

Командир корабля Антон Шкаплеров перешел на ручное управление и выполняет стыковку.

Согласно трансляции, при причаливании корабля с МКС поочередно произошел отказ двух комплектов оборудования автоматической системы сближения «Курс». В результате подмосковный ЦУП велел Шкаплерову перейти на ручное управление.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19» успешно стартовала с космодрома Байконур в 11.55 мск, после чего взяла курс на Международную космическую станцию. В основной экипаж вошли командир 66-й длительной экспедиции на МКС космонавт Антон Шкаплеров и участники космического полета - кинорежиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд.

На орбитальной станции режиссер проведет часть съемок драмы «Вызов» (рабочее название картины). Кинолента станет первым художественным фильмом в истории кинематографа, снятым в космосе. Планируется, что участники космической экспедиции проведут на станции 12 дней.

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