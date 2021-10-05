Ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур

Ракета-носитель «Союз-2.1а» успешно стартовала с космодрома Байконур в 11.55 мск. Спустя несколько минут она достигнет околоземной орбиты и возьмет курс на Международную космическую станцию.

Напомним, в основной экипаж вошли командир 66-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию космонавт Антон Шкаплеров и участники космического полета кинорежиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд.

На орбитальной станции режиссер проведет часть съемок драмы «Вызов» (рабочее название картины). Кинолента станет первым художественным фильмом в истории кинематографа, снятым в космосе. Планируется, что участники космической экспедиции проведут на станции 12 дней.