В NASA назвали безупречным пуск «Союза МС-19»

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19», который состоялся сегодня, 5 октября, с космодрома Байконур, был безупречным. Такое заявление сделали в Центре управления полетами NASA в Хьюстоне.

«Это был безупречный взлет, все прошло штатно», - приводит ТАСС текст сообщения ЦУП NASA.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» успешно стартовала с космодрома Байконур в 11.55 мск, после чего взяла курс на Международную космическую станцию. В основной экипаж вошли командир 66-й длительной экспедиции на МКС космонавт Антон Шкаплеров и участники космического полета - кинорежиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд.

На орбитальной станции режиссер проведет часть съемок драмы «Вызов» (рабочее название картины). Кинолента станет первым художественным фильмом в истории кинематографа, снятым в космосе. Планируется, что участники космической экспедиции проведут на станции 12 дней.