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В Кремле заявили, что коронавирус становится злее

Светлана Иванова
14:57 05.10.2021
Уровень вакцинирования граждан РФ недостаточен, не сделавшие прививку люди умирают, подчеркнул Дмитрий Песков.
В Кремле заявили, что коронавирус становится злее
© Фото: Aleksander Polyakov, GlobalLookPress
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Ситуация с распространением коронавируса в России вызывает обеспокоенность. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

Как подчеркнул представитель Кремля, уровень вакцинирования граждан РФ недостаточен, не сделавшие прививку люди умирают.

У Пескова поинтересовались, в чем главная причина высокой смертности в России из-за COVID-19. Пресс-секретарь главы государства в ответ отметил, что очень плохие цифры «вызывают обеспокоенность».

«А причина главная - это недостаточный уровень вакцинированности. Вирус становится злее, а уровень вакцинированности у нас недостаточен. И, как правило, тяжело болеют и, к сожалению, умирают те, кто не сделал прививку», - указал представитель Кремля.

За последние сутки в России выявлено 25 110 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, при этом было зафиксировано 895 смертей среди заболевших COVID-19.

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