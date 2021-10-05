Иммунолог назвал скрытый симптом COVID-19

По словам специалиста, потеря вкуса и обоняния при заболевании сейчас встречается все реже.

Обычная одышка может быть тревожным симптомом новой коронавирусной инфекции и поводом незамедлительно обратиться к врачу. Об этом рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

По его словам, в настоящее время COVID стало куда сложнее диагностировать в связи с распространением новых штаммов, а также изменением симптоматики. Кроме того, повышение температуры и кашель не обязательно указывают на коронавирус.

«Каких-то определенных симптомов, какие раньше были, допустим, при штамме "альфа", сейчас уже нет. Год назад у нас был ярко выраженный симптом - потеря обоняния, а сейчас это реже встречается», - пояснил врач в беседе с радио Sputnik.

Болибок отметил, что стоит понаблюдать за частотой дыхания больного. Если в состоянии покоя происходит больше 20 вдохов в минуту, необходимо обратиться за медицинской помощью.

«Если появляется одышка, то это самый опасный симптом», - заявил иммунолог.

Он подчеркнул, что если в состоянии покоя у человека наблюдается учащенное дыхание, то, вероятно, у него есть проблемы с легкими.