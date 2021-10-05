В России за сутки заболели коронавирусом более 25 тысяч человек

За последние сутки в России выявлено 25 110 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них 8,4% протекали бессимптомно. Смертей из-за заболевания зафиксировано 895, поправилось после болезни - 18 568 человек.

Больше всего случаев инфицирования зарегистрировано в Москве - 3 827, Санкт-Петербурге - 1 894 и Подмосковье - 1 788.

Всего в нашей стране выявлено 7 637 427 случаев коронавируса. Заболевание зарегистрировано в 85 регионах страны. За весь период зафиксировано 211 696 летальных исходов, выздоровели 6 759 059 человек.

В мире с начала пандемии заболели 219 миллионов человек, умерли из-за коронавируса 4,55 миллиона.