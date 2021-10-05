В Кремле назвали ситуацию вокруг Саакашвили театром абсурда

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация вокруг бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили является театром абсурда.

«Мы, наверное, не стали бы комментировать ничего, что связано с господином Саакашвили, ибо все это такой театр абсурда», - сказал представитель Кремля.

Напомним, что Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. До этого в социальных сетях политик сам анонсировал свое возвращение на родину, где против него возбуждено несколько уголовных дел.

Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили будет отбывать за решеткой весь положенный ему срок. На данный момент экс-президента осудили на шесть лет. Разбирательства по уголовным делам еще идут, поэтому срок заключения может возрасти, добавил он.

Адвокат Саакашвили показал текст его письма, написанного в Руставской тюрьме. Политик призвал сторонников бороться во втором туре голосования и сопротивляться властям.