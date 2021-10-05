Песков заверил, что глобальный сбой в соцсетях не отразился на работе Кремля

Глобальный сбой в соцсетях, вызванный техническими неполадками в компании Facebook, не отразился на работе Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил в ходе брифинга с журналистами, что сотрудники администрации главы государства не используют сервисы Facebook, Instagram и WhatsApp для коммуникации. Представитель Кремля добавил, что для решения рабочих вопросов применяется спецсвязь.

«По рабочим делам мы используем линии правительственной спецсвязи. Таким мессенджерам в рабочем плане мы не можем доверять, это и не разрешается», - указал Песков.

Он заверил, что надежность функционирования сайта президента была обеспечена, ресурс работал без сбоев.

Накануне Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других сервисов американской компании почти на семь часов были недоступны для пользователей. Как позднее сообщили представители Facebook, неполадки произошли из-за изменений конфигурации магистральных маршрутизаторов.