Колосков рассказал о слухах до отставки Прядкина с поста главы РПЛ

Слухи о грядущей отставке Сергея Прядкина с поста президента Российской премьер-лиги ходили чуть больше месяца. Об этом «Звезде» рассказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. Он подчеркнул, что удивился подобным разговорам, потому что Прядкин недавно был переизбран на новый срок.

«Когда первые слухи пошли примерно месяц-полтора назад, я выразил недоумение по этому вопросу, потому что его в этом году только переизбрали на новый пятилетний срок при консенсусе руководителей клубов. Вдруг недели две назад начала появляться информация, что Прядкина, скорее всего, переизберут. Начали публиковать даже опросы руководителей клубов, писали, что 12 клубов за то, чтобы Прядкина поменять», - указал Колосков.

Он добавил, что пока не знает, по какой причине было принято данное решение, в том числе кто его инициировал - клубы или РФС.

Колосков также оценил достижения бывшего главы Российской премьер-лиги. По словам почетного президента Российского футбольного союза, Прядкин хорошо работал на протяжении 14 лет на своем посту, поэтому несколько раз переизбирался на новый срок.

Исполнять обязанности главы РПЛ после отставки Прядкина будет руководитель судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц.