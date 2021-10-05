Сергей Прядкин покинул пост президента Российской премьер-лиги, передает РИА Новости со ссылкой на одного из руководителей клубов, который находился на общем собрании.

Как сообщается, исполнять обязанности главы РПЛ будет руководитель судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц.

Напомним, что Прядкин занял пост главы Российской премьер-лиги в 2007 году. Его переизбрали на новый пятилетний срок в марте прошлого года.