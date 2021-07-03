РПЛ вошла в список самых дорогих лиг мира

Российская премьер-лига (РПЛ) по совокупной стоимости всех футболистов попала в список наиболее дорогих лиг мира. Об этом сообщает портал Transfermarkt на своей странице в Instagram.

РПЛ заняла последнюю - десятую строчку рейтинга. Игроки российского чемпионата оцениваются в 979 миллионов евро. Лидером списка является Английская премьер-лига (АПЛ), суммарная стоимость всех ее участников составляет 8,56 миллиардов евро. На второй строчке - итальянская Серия A (4,96 миллиарда евро). Третья позиция - испанская Ла Лига (4,89 миллиарда евро).

В то же время, согласно рейтингу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), РПЛ занимает восьмое место по силе в Старом Свете. РФ делегирует шесть команд для участия в еврокубках.

Самым дорогим российским клубом, по оценке Transfermarkt, является питерский «Зенит». Общая стоимость игроков сине-бело-голубых составляет 167,7 миллиона евро.