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Неисправность в системе DNS назвали наиболее вероятной причиной сбоя в работе Facebook

Ян Брацкий
22:51 04.10.2021
По мнению Игоря Бедерова, подобные сбои уже фиксировались ранее и работу сервисов наладят в ближайшие часы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Rodolfo Buhrer globallookpress
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Причиной сбоя сервисов Facebook по всему миру могла стать неисправность в системе информации о доменах DNS (Domain Name System). Об этом «Звезде» рассказал эксперт инжинирингового центра Игорь Бедеров.

«Сбой в доступе к ряду онлайн сервисов и социальных сетей произошел из-за неполадок DNS или ошибки в этой системе. Это данные о связке IP-адреса и конкретного доменного имени. За всеми красивыми доменными именами скрывается самый обычный IP-адрес. Существует система DNS и если в ней происходит сбой или ошибка, данные могут не проходить и пользователи, которые вводят в строке поиска Facebook, не попадают автоматически на нужный им адрес. Проблема эта случается периодически», - отметил Бедеров.

Происходить такое может по целому ряду причин, добавил эксперт, начиная с уникальных ошибок и заканчивая сбоями в работе самой базы данных DNS. По мнению Бедерова, доступ к социальным сетям и сервисам будет восстановлен в ближайшее время.

Тем временем владелец Facebook Марк Цукерберг из-за технического сбоя потерял 6,6 миллиардов долларов, в результате чего опустился на шестую строчку в рейтинге Forbes.

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