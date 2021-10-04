Неисправность в системе DNS назвали наиболее вероятной причиной сбоя в работе Facebook

Причиной сбоя сервисов Facebook по всему миру могла стать неисправность в системе информации о доменах DNS (Domain Name System). Об этом «Звезде» рассказал эксперт инжинирингового центра Игорь Бедеров.

«Сбой в доступе к ряду онлайн сервисов и социальных сетей произошел из-за неполадок DNS или ошибки в этой системе. Это данные о связке IP-адреса и конкретного доменного имени. За всеми красивыми доменными именами скрывается самый обычный IP-адрес. Существует система DNS и если в ней происходит сбой или ошибка, данные могут не проходить и пользователи, которые вводят в строке поиска Facebook, не попадают автоматически на нужный им адрес. Проблема эта случается периодически», - отметил Бедеров.

Происходить такое может по целому ряду причин, добавил эксперт, начиная с уникальных ошибок и заканчивая сбоями в работе самой базы данных DNS. По мнению Бедерова, доступ к социальным сетям и сервисам будет восстановлен в ближайшее время.

Тем временем владелец Facebook Марк Цукерберг из-за технического сбоя потерял 6,6 миллиардов долларов, в результате чего опустился на шестую строчку в рейтинге Forbes.