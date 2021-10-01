СК РФ расследует дело по обвинению Исмаилова в организации двух убийств

В настоящее время в производстве российского Следственного комитета находится уголовное дело, фигурантом которого выступает бывший директор Черкизовского рынка Тельман Исмаилов. Он обвиняется в нескольких преступлениях среди которых организация убийства двух предпринимателей.

Подозреваемый был объявлен в международный розыск в связи с тем, что скрылся от преследования правоохранительных органов. На данный момент СК РФ не располагает полностью достоверной информацией относительно факта задержания Исмаилова за границей.

«Следствие ожидает документального подтверждения», - объяснила официальный представитель ведомства Светлана Петренко в ответ для РИА Новости.

Ранее от СМИ Черногории поступили сведения, что в стране был задержан экс-директор Черкизовского рынка. Азербайджанский миллионер, как указала пресса, на момент задержания находился в Подгорице.