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СК РФ расследует дело по обвинению Исмаилова в организации двух убийств

Анна Берестовая
21:20 01.10.2021
Бывшего директора Черкизовского рынка обвиняют в организации двух убийств.
СК РФ расследует дело по обвинению Исмаилова в организации двух убийств
© Фото: Саид Царнаев РИА Новости
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В настоящее время в производстве российского Следственного комитета находится уголовное дело, фигурантом которого выступает бывший директор Черкизовского рынка Тельман Исмаилов. Он обвиняется в нескольких преступлениях среди которых организация убийства двух предпринимателей.

Подозреваемый был объявлен в международный розыск в связи с тем, что скрылся от преследования правоохранительных органов. На данный момент СК РФ не располагает полностью достоверной информацией относительно факта задержания Исмаилова за границей.

«Следствие ожидает документального подтверждения», - объяснила официальный представитель ведомства Светлана Петренко в ответ для РИА Новости. 

Ранее от СМИ Черногории поступили сведения, что в стране был задержан экс-директор Черкизовского рынка. Азербайджанский миллионер, как указала пресса, на момент задержания находился в Подгорице.

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