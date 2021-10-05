Американское СМИ назвало «Циркон» совершенно уникальной ракетой

Гиперзвуковая ракета «Циркон» значительно увеличит огневую мощь кораблей Военно-морского флота России, пишет американское издание Military Watch.

В материале подчеркивается уникальность ракеты: «Циркон» обладает большим количеством преимуществ в сравнении с крылатой ракетой «Калибр», имевшей гораздо более современную конструкцию, чем известные западные конкуренты.

Кроме того, в статье утверждается, что гиперзвуковая ракета может быть использована практически на любом корабле ВМФ России. Размещение на российских подводных лодках данной гиперзвуковой ракеты усилит огневую мощь флота, а также в перспективе серьезно увеличит возможности подлодок РФ.

Напомним, что ранее ВМФ РФ впервые произвел пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск». Стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря. Отмечается, что полет ракеты соответствовал заданным параметрам, она поразила условную цель.

Впоследствии подлодка «Северодвинск» впервые также выполнила пуск «Циркона» из-под воды. Стрельба производилась с глубины 40 метров в акватории Белого моря по условной морской цели в Баренцевом море.