В стране и мире ВМФ России впервые запустил гиперзвуковую ракету «Циркон» с атомной подводной лодки Виктория Ивашечкина В Минобороны РФ подчеркнули, что полет ракеты соответствовал заданным параметрам. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: ВМФ РФ впервые произвел пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск». Стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря. Отмечается, что полет ракеты соответствовал заданным параметрам, она поразила условную цель. Испытательная стрельба ракетой «Циркон» с атомной подводной лодки признана успешной. В мае министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил об очередных успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон». Глава Минобороны РФ заявил о хороших показателях дальности и точности ракеты. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика