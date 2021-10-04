ВМФ России впервые запустил гиперзвуковую ракету «Циркон» с атомной подводной лодки
В Минобороны РФ подчеркнули, что полет ракеты соответствовал заданным параметрам.
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ВМФ РФ впервые произвел пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск».
Стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря. Отмечается, что полет ракеты соответствовал заданным параметрам, она поразила условную цель.
Испытательная стрельба ракетой «Циркон» с атомной подводной лодки признана успешной.
В мае министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил об очередных успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон». Глава Минобороны РФ заявил о хороших показателях дальности и точности ракеты.