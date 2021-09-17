Миллер предупредил о возможных новых рекордах по цене на газ в Европе

Цены на газ в Европе могут побить новые рекорды, причем превышения показателей можно ждать в ближайшее время. Такого мнения придерживается председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, выступая на 24-м годовом общем собрании Международного делового конгресса, передает РИА Новости.

По словам Миллера, причиной роста стоимости голубого топлива в европейском регионе является сильное отставание в закачке газа в ПХГ местности и растущий спрос на газ.

Председатель правления «Газпрома» добавил, что в подземных хранилищах Европы наблюдается серьезный дефицит запасов голубого топлива

В среду, 15 сентября, по индексу нидерландского TTF, самого ликвидного хаба в Европе, сырье на открытии торговалось по 835,2 доллара, доходя в течение дня до рекордных 963,9 доллара.